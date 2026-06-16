Golden Knights feuern Tortorella nur 2 Tage nach Final-Pleite

SID 16.06.2026 • 19:40 Uhr John Tortorella hatte die Golden Knights erst Ende März übernommen und anschließend ins NHL-Finale geführt. Jetzt ist er seinen Job wieder los.

Die Vegas Golden Knights haben sich nur zwei Tage nach der verlorenen Finalserie der nordamerikanischen Profieishockey-Liga NHL von Headcoach John Tortorella (67) getrennt. Dies gab das Franchise aus Nevada am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

„Wir danken John für die Arbeit, die er unserem Team seit seinem Amtsantritt in die Organisation gegeben hat“, sagte Golden Knights General Manager Kelly McCrimmon: „Seine Erfahrung und Führungsstärke erwiesen sich als der Schub, nach dem wir gesucht hatten, und halfen dabei, uns ins Stanley-Cup-Finale zu führen.“

NHL: Tortorella führte Knights ins Finale

Ende März hatten die Golden Knights John Tortorella als Nachfolger von Bruce Cassidy für die letzten acht Spiele der regulären Saison und die Playoffs verpflichtet.

Unter seiner Führung gewann Las Vegas sieben der acht Hauptrundenspiele und sicherten sich den Sieg in der Pacific Division.