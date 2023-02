American Football: Dramatische Niederlage für Deutschlands XFL-Star

Mit seinen Seattle Sea Dragons musste der gebürtige Nürnberger mit ansehen, wie sein Pendant bei den St. Louis Battlehawks Donny Hageman in wortwörtlich letzter Sekunde das Spiel entschied.

44-Yard-Kick entscheidet in der letzten Sekunde

Bis zum 44-Yards-Kick des 30-Jährigen lagen Eberle und seine Sea Dragons noch hauchzart mit 18:17 in Front, ehe Hageman die Mannschaft aus Seattle aus allen Träumen riss.

Am Deutschland-Legionär war die Last-Second-Niederlage der Sea Dragons nicht festzumachen, brachte Eberle seine Mannschaft gegen Ende des ersten Viertels per 29-Yard-Kick doch mit 3:0 in Führung. Nichtsdestotrotz konnte der 26-Jährige die zweite Saisonniederlage der Seattle-Truppe nicht verhindern.