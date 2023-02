Ziehen NFL & Bundesliga nach? Dieses System in der XFL funktioniert besser als der VAR

Schon am ersten Spieltag der XFL-Saison 2023 zeigen die Regeländerungen, was möglich ist: Ein unglaubliches Comeback der St. Louis Battlehawks .

St. Louis Battlehawks drehen Spiel in unter zwei Minuten

15 Punkte in 1:30 Minuten und das Spiel ist komplett umgedreht. 12 Punkte in diesen wenigen Sekunden aufzuholen, wäre natürlich auch in der NFL möglich, allerdings mit dem unkalkulierbaren Risiko des Onside-Kicks. Statistiken geben die Erfolgschance für einen Kick in die eigenen Hände jedoch mit weniger als 10 Prozent an.