Eigenes Team betrogen? Rätselhafter Quarterback-Krimi in The Rocks Football-Liga

Die Orlando Guardians aus der XFL haben den Vertrag von Quarterback Quinten Dormady aufgekündigt, weil er das Playbook des Teams an einen Gegenspieler weitergegeben haben soll - mit der schwerste Betrug an der eigenen Mannschaft, den ein Spieler begehen kann.

XFL nimmt Entlassung von Quarterback zurück

„Die Liga prüft aktiv ein Personalproblem in Bezug auf einen Spieler der Orlando Guardians, der gestern Nachmittag aus dem Team entlassen wurde“, hieß es in einem von XFL-Vizepräsident Jeff Altstädter veröffentlichte Statement. Der Name Dormady wird in der Mitteilung nicht erwähnt, sie wurde jedoch an Medien geschickt, die explizit nach ihm gefragt hatten.