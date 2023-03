Vier Field Goals! Ex-NFL-Kicker Dominik Eberle in der XFL top

Vierter Triumph in Folge für die Seattle Sea Dragons in der XFL - mit einem wichtigen Beitrag des deutschen Kickers.

Der im vergangenen Jahr von den Detroit Lions nach einem missratenen Debüt in der NFL entlassene Dominik Eberle erzielte beim 26:19-Sieg bei den Orlando Guardians vier Field Goals bei vier Versuchen. Eberles Zuverlässigkeit machte also am Ende einen entscheidenden Unterschied in der Partie.