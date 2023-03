XFL: Houston Roughnecks um Aaron Donkor unterliegen im Spitzenspiel gegen DC Defenders

Wenig erforgleicher Arbeitstag für die Houston Roughnecks. Das Team um den deutschen Linebacker Aaron Donkor musste in der XFL eine Niederlage hinnehmen. Gegen die DC Defenders stand am Ende der Partie eine 26:37-Pleite auf der Anzeigentafel.

Vor allem Quarterback Brandon Silvers erwischte keinen guten Tag. Er brachte nur zehn von 17 Passversuchen für 111 Yards an den Mann und warf dabei eine Interception – aber keinen Touchdown.

So läuft es für die Deutschen in der XFL

Defenders gewinnen Spitzenspiel gegen Roughnecks

In der Tabelle der XFL North rangieren die Defenders mit einer makellosen Bilanz von 6:0 weiterhin an der Spitze, Houston behält in der XFL South trotz der Pleite ebenfalls seine Spitzenposition und steht bei vier Siegen und zwei Pleiten.