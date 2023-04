Deutscher XFL-Profi Aaron Donkor entlassen

Wie der Journalist Evan Willsmore vom XFL NewsHub veröffentlichte, hätten die Roughnecks bereits am 26. März den Defensive Lineman Scean Mustin auf ihr aktives Roster gesetzt und mussten im Zuge dessen einen Spieler waiven. Die Wahl fiel auf Aaron Donkor, nur einen Tag später wurde der 28-Jährige endgültig entlassen.

Donkor war der deutsche XFL-Profi, der in der vergangenen NFL-Saison am meisten Aufmerksamkeit erfuhr.

Zwar kam er nicht zum Einsatz, doch am 1. März wurde sein neuer Vertrag öffentlich: Der gebürtige Göttinger unterschrieb bei den Houston Roughnecks in der XFL. Dieses Engagement ist nun allerdings Geschichte.

Eberle verbleibt in der XFL

Eine Woche nach seinem Geburtstag muss sich der deutsche Football-Profi also nach einem neuen Team umschauen. Kicker Dominik Eberle, der am Freitag beim Sieg der Seattle Dragons überzeugte, verbleibt somit als einziger deutscher Profi in der XFL.