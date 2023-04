Overtime-Coup in der XFL: DC feiert Division-Sieg

Lange haben die DC Defenders souverän geführt - am Ende musste sie aber richtig zittern!

Das Top-Team der XFL schlug die Arlington Renegades denkbar knapp in der Overtime mit 28:26 (26:26) und sicherte sich den Sieg in der Nord-Division. Im zweiten Spiel am Sonntagabend duellieren sich die Seatlle Sea Dragons und die St. Louis Battlehawks um den zweiten Playoff-Platz im Norden. (JETZT LIVE im Free-TV bei SPORT1 und im STREAM).