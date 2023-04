XFL: Orlando-Krimi beendet zwei Serien

Was für ein Krimi zum Schluss!

Die Orlando Guardians feiern in der siebten Woche der XFL einen 37:36-Heimsieg gegen die DC Defenders und holen sich damit den ersten Sieg in dieser Saison. Kurios: Während das Team aus Florida den Premierensieg bejubeln durfte, gingen die Defenders zum ersten Mal als Verlierer vom Platz.

Bevor die Guardians jedoch die Siegesfeierlichkeiten starten konnten, mussten die Männer in Grün nochmal ordentlich schwitzen.

Bei nur noch vier Sekunden auf der Spieluhr stellten sich die Gäste zu einem Fieldgoal-Versuch auf. Aus 63 Yards lief Matthew McCrane zum entscheidenden Kick an, konnte das Ei jedoch nicht zwischen den Pfosten versenken. Es blieb beim knappen Sieg für die Guardians.

Offensivspektakel und Highlight-Catch

Das Ende war der passende Schlusspunkt für eine spannende Partie, in der beide Teams in der Offense zu überzeugen wussten. In jedem Viertel wurden zusammen mindestens 14 Punkte auf die Ergebnistafel gebracht, wobei jedes Team jeweils mindestens sechs Punkte erzielen konnte.