XFL: Pikantes Wiedersehen? Neue Chance für deutschen Footballer

Der gebürtige Göttinger bekommt eine neue Chance in der XFL . Die Arlington Renegades haben den Linebacker als Ersatz für den verletzten Donald Payne verpflichtet.

Dies hatte Anthony Miller von XFL NewsHub bereits am Freitag vermeldet, mittlerweile wird der 28-Jährige auch im offiziellen Roster der Renegades auf der XFL-Homepage geführt.

Damit ist Donkor wieder in der Liga zurück, aus der ihn die Houston Roughnecks erst kürzlich entlassen haben. Vor seinem XFL-Engagement durfte Donkor auch schon etwas NFL-Luft schnuppern. Über das International Pathway Program kam er zu den Seattle Seahawks. Dort kam er zwar zu Einsätzen in der Pre-Season, konnte sich jedoch nicht für einen Platz im finalen Roster empfehlen.

Shootout in Texas! Roughnecks siegen im Spitzenspiel

Donkor steht ein pikantes Wiedersehen bevor

Nach seiner Unterschrift in der XFL bei den Roughnecks am 1. März 2023 wurde er bereits am 27. März wieder entlassen, da das Team Platz im Roster brauchte, um Defensive Lineman Scean Mustin zu verpflichten. Die Wahl fiel auf den Deutschen, der auf die Waiver-Liste kam.