Black Friday: SPORT1 bietet Ligapass zur Volleyball Bundesliga zum Sonderangebot an

Die Tabelle der Volleyball Bundesliga nimmt immer mehr Gestalt an: Hinter dem souveränen Spitzenreiter Allianz MTV Stuttgart liegen vier Teams, die von Platz 2 bis 5 nur drei Punkte trennen: der SC Potsdam, die Ladies in Black Aachen, der Meister Dresdner SC und der VfB Suhl LOTTO Thüringen. Das Rennen um die beste Ausgangsposition für die Playoffs ist im vollen Gange. Auf SPORT1 Extra erwartet die Fans im Dezember eine Reihe von Highlights, darunter am Samstag, 11. Dezember, live ab 19:00 Uhr das Match zwischen dem SSC Palmberg Schwerin und dem VC Wiesbaden – zugleich die Möglichkeit für die Schwerinerinnen sich für das verlorene DVV-Pokalachtelfinale zu revanchieren. Am gleichen Tag messen sich ebenfalls um 19:00 Uhr im Topduell Potsdam und Vizemeister Stuttgart. Ein echtes Derby steht am Samstag, 18. Dezember, live ab 19:30 Uhr an, wenn sich die beiden niederbayerischen Klubs NawaRo Straubing und die Roten Raben Vilsbiburg gegenüberstehen. Spannend ist es auch in der unteren Tabellenhälfte der Liga: Hier kämpfen Schwarz-Weiß Erfurt und der VC Neuwied 77 um wichtige Punkte für den Klassenerhalt – zu sehen auf SPORT1 Extra am Dienstag, 28. Dezember, live ab 18:00 Uhr.