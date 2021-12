Coronafälle bei den BR Volleys: Pokal-Halbfinale abgesagt

Wegen mehrerer Coronafälle im Team des Volleyball-Meisters Berlin Recycling Volleys ist das für Mittwoch geplante DVV-Pokal-Halbfinale beim VfB Friedrichshafen abgesagt worden. Wie der Hauptstadtklub am Dienstag mitteilte, traten die positiven Ergebnisse am Montag im Rahmen der regelmäßigen Testungen auf. Die gesamte Mannschaft musste sich anschließend in Quarantäne begeben.