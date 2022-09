Deutsche Volleyballerinnen beeindrucken bei WM-Generalprobe

In der kommenden Woche beginnt die WM in den Niederlanden und Polen (23. September bis 15. Oktober), Deutschland trifft zum Auftakt am 25. September (19.00 Uhr/sportdeutschland.tv) in Arnheim auf Bulgarien. Weitere Gegner in der schwierigen Gruppe C sind Olympiasieger USA und Weltmeister Serbien sowie Kanada und Kasachstan.