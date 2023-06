Leana Grozer nach Debüt: "Eine Riesenehre"

Nach ihrem Debüt im Volleyball-Nationalteam mit nur 16 Jahren will Leana Grozer mehr. „Es ist eine Riesenehre. Ich werde mich bemühen, in der Zukunft bei der A-Natio dabei zu sein“, sagte die Teenagerin nach dem Nations-League-Spiel gegen die Dominikanische Republik (3:1) in Suwon/Südkorea dem SID.