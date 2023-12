Polizei fordert Absage aller Meisterschaften! Hooligan-Eklat wird Politikum

Während des Spiels am Donnerstag waren mehrere Hundert Fans der beiden Vereine rund um die Melina-Mercouri-Arena aneinander geraten. Laut dem ERT , der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Griechenlands, sollen über 400 Personen vorübergehend verhaftet worden sein. Ein Polizist wurde während der Krawalle von einer Signalrakete getroffen und schwebt in Lebensgefahr.

Wie die Athener Wirtschaftszeitung Naftemporiki berichtete, wurde der Polizist in den Oberschenkel getroffen, was zu einem starken Blutverlust führte. Der 31-Jährige wurde ins Krankenhaus von Nikaia transportiert und notoperiert. Am späten Freitagabend vermeldete das Krankenhaus, dass der Polizist im künstlichen Koma liege.

Polizei fordert: Absage aller Meisterschaften

Die Panhellenische Föderation der Polizei, der Interessensverband der griechischen Polizei, forderte sogar, aufgrund der Vorkommnisse alle Meisterschaften in allen Sportarten auszusetzen, „bis die kriminellen Aktivitäten dieser Subjekte aufhören“. Zudem wird in dem Statement der Chef der griechischen Polizei aufgefordert, keine Polizeikräfte mehr für Sportveranstaltungen abzustellen. „Von einem Polizisten, der leidet, und seiner Familie und uns allen, die um sein Leben kämpfen, wird keine Entschuldigung akzeptiert.“

Politik verspricht harte Vorgehen

Daher kündigte er eine Änderung des Strafgesetzbuches an, um den Kampf gegen Hooligans zu intensivieren. „Wir werden nicht noch einmal das erleben, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, wo sie in flagranti erwischt und verurteilt werden und wieder freikommen. Das endet mit den anstehenden Änderungen des Strafgesetzbuches.“