CEV-Cup: Lüneburgs Volleyballer verlieren Finalhinspiel klar

Die Volleyballer der SVG Lüneburg gehen mit einer Hypothek ins entscheidende Final-Rückspiel um den CEV-Cup. Der Tabellenvierte der abgeschlossenen Bundesliga-Hauptrunde verlor am Dienstagabend in eigener Halle klar 0:3 (16:25, 17:25, 21:25) gegen den siebenmaligen polnischen Meister Resovia Rzeszow. Die Lüneburger hatten den Gästen vor allem in den ersten beiden Sätzen wenig entgegenzusetzen.

Beim Rückspiel in Polen am kommenden Dienstag (18:00 Uhr/Sportdeutschland.tv) brauchen die von Stefan Hübner gecoachten "LüneHünen" nun einen 3:1- oder 3:0-Sieg, um sich in einen Entscheidungssatz, den sogenannten "Golden Set" zu retten. Zwei Satzgewinne reichen Rzeszow, zweimaliger Champions-League-Finalist, dagegen schon zum Triumph in der "zweiten Klasse" des europäischen Klubwettbewerbs.