Volleyball: DVV-Frauen mit Test gegen Rumänien

Die deutschen Volleyballerinnen starten mit einem Testspiel gegen Rumänien in die Mission Olympia-Qualifikation. Wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Donnerstag bekannt gab, bereitet sich die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen mit dem Duell am 10. Mai in Potsdam auf den Start der Volleyball Nations League (ab 14. Mai) vor. In dieser muss die deutsche Mannschaft Siege und Punkte sammeln, um sich über die Weltrangliste noch ein Paris-Ticket zu sichern.