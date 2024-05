DVV-Frauen starten erfolgreich ins Olympia-Rennen

In ihren drei weiteren Begegnungen in der Türkei trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am Donnerstag auf die Gastgeberinnen, einen Tag später auf Japan und zum Abschluss am Sonntag (immer 13.00 Uhr MESZ) auf die Niederlande. Die Vergabe der Tickets zu den Sommerspielen in Paris erfolgt anhand der Weltrangliste nach Ende der Vorrunde (16. Juni), in deren weiteren Verlauf Waibls Mannschaft außerdem noch in Arlington/USA und in Hongkong antritt. Für die erste Olympia-Teilnahme seit 2004 in Athen muss Waibls Mannschaft zum Stichtag mindestens Rang zehn belegen. In die Türkei war die DVV-Mannschaft als Nummer zwölf der Welt gereist.