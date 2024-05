DVV-Frauen verlieren gegen Italien

In ihren beiden weiteren Begegnungen in der Türkei trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am Freitag auf Japan und zum Abschluss am Sonntag (beides 13.00 Uhr MESZ) auf die Niederlande. Das Auftaktmatch gegen Frankreich hatte Deutschland 3:0 gewonnen.