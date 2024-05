Nations League: DVV-Frauen unterliegen auch Polen

Gegen den Tabellenführer verlor die Mannschaft von Bundestrainer Alexander Waibl in Arlington/US-Bundesstaat Texas 0:3 (23:25, 20:25, 21:25).

Damit schwinden die Aussichten auf die Olympischen Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August) weiter.

Gegen die Drittplatzierten aus dem Vorjahr spielte das Team um Kapitänin Anna Pogany lange überraschend gut mit und hatte Polen oft am Rande des erst zweiten Satzverlustes im siebten Spiel. Die bemerkenswerte Hartnäckigkeit gegen den Favoriten wurde am Ende aber nicht belohnt.

Volleyballerinnen bangen um Olympia-Ticket

Am Montag ist der letzte Gegner in Arlington Bulgarien, die in der Tabelle als einziges Team, mit ebenfalls nur einem Sieg, noch hinter den Deutschen stehen.