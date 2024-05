Volleyball: Deutschland verliert beim Nations-League-Auftakt

Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft ist mit einer deutlichen Niederlage gegen Italien in die Nations League gestartet. Beim ersten von drei Turnieren in Rio de Janeiro unterlag das Team um Kapitän Christian Fromm den Südeuropäern 0:3 (21:25, 18:25, 23:25). Die weiteren deutschen Gegner in Rio sind Kuba, Argentinien und Serbien.