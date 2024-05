Volleyball: DVV-Männer mit dritter Pleite im dritten Nations-League-Spiel

In der Nations League haben die deutschen Volleyballer im dritten Spiel die dritte Niederlage kassiert. In Rio de Janeiro verlor das Team am Samstagabend gegen Argentinien mit 1:3 (25:21, 19:25, 21:25, 21:25). Zuvor hatte das Team von Bundestrainer Michal Winiarski bereits gegen Italien (0:3) und Kuba (1:3) verloren. Am Sonntag trifft Deutschland im letzten Spiel beim ersten von drei Nations-League-Turnieren auf Serbien.