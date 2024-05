Volleyball: DVV-Männer unterliegen auch Kuba

In der Nations League haben die deutschen Volleyballer auch ihr zweites Spiel verloren. Nach dem missglückten Auftakt gegen Italien (0:3) setzte es in Rio de Janeiro nur einen Tag später ein 1:3 (24:26, 20:25, 25:18, 23:25) gegen Kuba. Die weiteren Gegner beim ersten von drei Turnieren sind Argentinien und Serbien.

Um das Olympiaticket geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski aber nicht mehr. Das hatten die DVV-Männer an selber Stelle im Herbst in einem Qualifikationsturnier gelöst. In Paris kommt es zur ersten Teilnahme an Sommerspielen seit London 2012.