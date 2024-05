Volleyballerinnen gewinnen bei Waibl-Debüt

Die deutschen Volleyballerinnen haben dem neuen Bundestrainer Alexander Waibl ein erfolgreiches Debüt beschert. Der Weltranglistenzwölfte gewann am Freitagabend in Potsdam die Generalprobe für die anstehende Nations League gegen die 22 Plätze schlechter positionierte Auswahl aus Rumänien mit Mühe mit 3:2 (25:27, 28:26, 25:21, 15:12).

Vor dem Turnierstart am kommenden Mittwoch in der Türkei gegen Frankreich sammelte die deutsche Auswahl nochmal Selbstvertrauen. In der Nations League geht es vor allem darum, noch Punkte für die Weltrangliste zu sammeln, um sich darüber für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren.