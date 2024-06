Nach Olympia-Aus: Nations-League-Niederlage für DVV-Frauen

Zum Auftakt der abschließenden dritten Station des Wettbewerbs unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Alexander Waibl in Hongkong am Dienstag den Tabellennachbarinnen aus der Dominikanischen Republik mit 1:3 (24:26, 25:21, 21:25, 21:25).

Olympia-Traum längst geplatzt

„Wir müssen jetzt schon in die Zukunft schauen, um dem großen Ziel Olympia beim nächsten Mal näher zu kommen als dieses Mal“, hatte der Bundestrainer seinen Wechsel in der Ausrichtung begründet.

Neben der individuellen Weiterentwicklung sei aber auch das Ziel, „so viele Spiele wie möglich zu gewinnen“, so Waibl. In Hongkong trifft die DVV-Auswahl am Donnerstag (11.00 Uhr MESZ) auf Vizeweltmeister Brasilien. In den letzten beiden Spielen der Saison geht es dann am Freitag gegen China und am Sonntag gegen Thailand.