Nations League: Deutschland verliert gegen Brasilien

Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft hat in der Olympia-Vorbereitung eine weitere Niederlage erlitten. Im ersten von vier Nations-League-Spielen in Japan verlor die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski 0:3 (15:25, 16:25, 15:25) gegen Brasilien. Die nächste Partie findet am Mittwochvormittag (MESZ) gegen Gastgeber Japan statt.