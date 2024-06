Nations League: DVV-Frauen beenden Niederlagenserie

Die deutschen Volleyballerinnen haben sich nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge mit einem Sieg von der zweiten Station der Nations League verabschiedet. Gegen Tabellenschlusslicht Bulgarien setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Alexander Waibl in Arlington/US-Bundesstaat Texas 3:1 (25:19, 21:25, 25:21, 25:11) durch. Für die DVV-Frauen war es der erst zweite Sieg.

In der Nations League geht es um die letzten fünf Olympiatickets, am Ende der Gruppenphase (16. Juni) muss Deutschland unter den besten zehn Teams der Weltrangliste stehen, um sich einen der letzten Startplätze für Paris zu sichern. Vor dem Länderspielblock war Deutschland Zwölfter, die Chancen haben sich in den USA nicht verbessert. Das letzte Turnier findet vom 11. bis 16. Juni in Hongkong statt.