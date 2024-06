Nations League: DVV-Männer verpassen Überraschung gegen Japan

In der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele erleiden die deutschen Volleyballer in der Nations League einen Dämpfer.

In Japan verlor die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) gegen den Gastgeber des zweiten Turnierabschnitts 2:3 (22:25, 25:22, 27:25, 23:25, 8:15) und kassierte die fünfte Niederlage im sechsten Spiel.

Weil die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski das Ticket für die Spiele in Paris bereits seit dem Qualifikationsturnier im vergangenen Herbst sicher hat, können die DVV-Männer die Nations League zum Einspielen für das Jahres-Highlight (26. Juli bis 11. August) nutzen.

Die nächste Partie findet am Donnerstagmorgen (8.30 Uhr MESZ) gegen Bulgarien statt. Der letzte Gegner in Japan ist am Sonntag die Türkei.