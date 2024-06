Nations League: Volleyballer holen Sieg zum Abschluss

Das Team könne mit dem Sieg aber "entspannt nach Hause fliegen, darauf können wir aufbauen", sagte Kapitän Lukas Kampa: "Wir haben unser Hauptziel bei der Nations League erreicht – als Team zu wachsen, jedem Spielzeit zu geben und unsere Leistung zu verbessern." Nun stehe bald "eine intensive Vorbereitung auf die Olympischen Spiele" an: "Ich habe es schon in den letzten Wochen gespürt, jeder gibt alles für unser großes Ziel."

Auf einen Lehrgang in Kienbaum folgt nun bald ein Vorbereitungsturnier in Polen, anschließend stehen zwei Länderspiele gegen Brasilien in Metz (19. Juli) und Saarbrücken (21. Juli) als unmittelbare Olympia-Vorbereitung an.