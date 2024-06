Volleyballerinnen beenden Nations-League-Saison mit Sieg

Die deutschen Volleyballerinnen haben ihre Saison in der Nations League mit einem Erfolgserlebnis beendet. Nach zuletzt drei Niederlagen nacheinander gewann die Mannschaft von Bundestrainer Alexander Waibl am Sonntag in Hongkong zum Abschluss der Vorrunde gegen Thailand 3:0 (25:17, 25:21, 25:20). Als Zwölfte der 16 Teams führenden Liga hat die DVV-Auswahl das Viertelfinale dennoch verpasst.

"Heute war ein toller Abschluss, der aufzeigt, was in dieser Mannschaft steckt", sagte Waibl. Sein Team müsse noch "viel lernen. Aber diese Mannschaft hat auch gewaltiges Potenzial und das macht unheimlich viel Spaß. Ich denke, wenn wir dieses Niveau, auf dem wir uns jetzt befinden, von Beginn an gezeigt hätten, wären noch einige Siege mehr möglich gewesen", so der Bundestrainer.