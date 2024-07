Trotz Leistungssteigerung: Volleyballer verpatzen Olympia-Generalprobe

Schon am Samstagmorgen (9.00 Uhr) bestreitet die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) ihr Auftaktspiel in Paris gegen Japan. Erstmals seit London 2012 sind die DVV-Männer wieder für die Sommerspiele qualifiziert.

Schlechter Start in die Partie

Aufgrund des frühen Duells mit Japan nimmt das Team am Freitag nicht an der Eröffnungsfeier in Paris auf der Seine teil. Danach trifft die DVV-Auswahl in der Vorrunde noch auf den dreimaligen Olympiasieger auf den USA (30. Juli/13.00 Uhr) und den Südamerikameister Argentinien (2. August/9.00 Uhr).