Volleyball: Berlin zeigt Dominanz

Der Serienmeister aus Berlin gewann am Sonntag in Giesen im Endspiel gegen den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen.

Die Berlin Recycling Volleys haben zum dritten Mal in Folge den Ligacup gewonnen und ein erstes Ausrufezeichen vor dem Bundesliga-Start gesetzt. Der Serienmeister gewann am Sonntag in Giesen im Endspiel gegen den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen mit 3:1 (33:31, 16:25, 25:17, 25:17) und sicherte sich damit den ersten Titel der Saison.