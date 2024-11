DVV-Pokal: Titelverteidiger Berlin ohne Mühe weiter

Das Duell in der Max-Schmeling-Halle war die Neuauflage des vergangenen Endspiels des DVV-Pokal. Auch vor acht Monaten hieß der Sieger Berlin (3:0). Nach 2023 und 2024 will der siebenmalige Champion nun am 2. März 2025 in der Mannheimer SAP-Arena erneut den Pokal holen. Als ungeschlagener Bundesliga-Spitzenreiter ist Berlin national derzeit das Maß aller Dinge. Zuletzt gab es drei Meistertitel in Folge.