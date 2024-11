Volleyball: DVV ernennt neuen Frauen-Bundestrainer

Der Italiener Giulio Bregoli wird neuer Bundestrainer der deutschen Volleyballerinnen . Das gab der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Mittwoch bekannt. Der 50-Jährige, Cheftrainer des italienischen Erstligisten Reale Mutua Fenera Chieri ‚76, unterschrieb einen Vertrag bis 2028 und folgt auf Alexander Waibl. Dieser hatte die DVV-Frauen in diesem Jahr nach dem überraschenden Abgang von Vital Heynen kurzfristig übernommen, eine Doppelfunktion neben seiner Arbeit beim Bundesligisten Dresdner SC aber abgelehnt.

Bregoli in Schweden erfolgreich

„Es ist eine große Ehre für mich, in Deutschland Bundestrainer zu werden“, sagte Bregoli, der in diesem Sommer die schwedischen Volleyballerinnen zum Sieg in der Golden League geführt hatte: „Ich bin sehr stolz. Es ist eine großartige Möglichkeit für mich, ich kann mit fantastischen Spielerinnen arbeiten.“

Konkrete Ziele mit den deutschen Frauen, die im Gegensatz zu den Männern die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris verpasst hatten, nannte Bregoli noch nicht. „Natürlich wollen wir unseren Platz in der Weltrangliste verbessern, aber ich schaue nicht gerne zu weit voraus, sondern fokussiere mich lieber auf die nächsten Schritte“, sagte der Italiener: „Wir müssen eine gemeinsame Vision haben und uns als Team Schritt für Schritt weiterentwickeln.“ Im kommenden Sommer tritt Deutschland bei der WM in Thailand (22. August bis 7. September) an.