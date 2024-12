DVV-Pokal: Münster nach 19 Jahren wieder im Endspiel

Der erste Finalist ist gefunden: Der USC Münster kämpft am 2. März in Mannheim um den ersten Pokalsieg seit 2005.

Die Volleyballerinnen des USC Münster sind nach 19 Jahren wieder ins Endspiel um den DVV-Pokal eingezogen. Der Rekordpokalsieger setzte sich am Dienstagabend im ersten Halbfinale souverän mit 3:0 (25:16, 25:20, 27:25) gegen den Ligakonkurrenten Ladies in Black Aachen durch. Der Finalgegner wird am Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn) zwischen den Bundesligateams des SC Potsdam und des Dresdner SC ermittelt.