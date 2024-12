Volleyball: Berlin und Düren im Pokalfinale

Die Berliner greifen damit am 2. März nach ihrem dritten Cup-Sieg in Serie.

Die Berliner greifen damit am 2. März nach ihrem dritten Cup-Sieg in Serie.

Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys und Bundesliga-Konkurrent SWD powervolleys Düren bestreiten das Endspiel um den deutschen Volleyball-Pokal der Männer. Die Berliner gewannen am Mittwoch ihr Halbfinale beim TSV Haching München 3:0 (25:16, 25:14, 25:20) und greifen damit nach ihrem dritten Pokalsieg in Serie.

Das Finale findet am 2. März 2025 (14.00 Uhr) in der SAP-Arena in Mannheim statt. Im Anschluss (16.45) spielen die Frauen ihr Pokalfinale, die Teilnehmerinnen stehen noch nicht fest.