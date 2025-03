Volleyball: Berlin siegt erneut im Pokal

Der Favorit hat den Pokal auch im dritten Jahr in Folge nach Berlin geholt - Düren stellte die Recycling Volleys jedoch vor große Herausforderungen.

Die Berlin Recycling Volleys sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben ihren dritten DVV-Pokalsieg in Folge errungen. In einem hochintensiven Match setzte sich der Titelverteidiger vor 10.267 Zuschauern in Mannheim erst im Tie-Break gegen den stark aufspielenden Außenseiter SWD powervolleys Düren mit 3:2 (25:23, 22:25, 25:27, 25:19, 15:5) durch. Auch bei den Frauen sicherte sich der favorisierte Dresdner SC mit 3:0 (26:24, 25:12, 25:20) gegen den USC Münster den Pokal.