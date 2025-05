DVV-Frauen starten in WM-Jahr: "Mut, neue Dinge auszuprobieren"

Entscheidend sei für ihn aber auch die Mentalität, erklärte Bregoli: "Wir brauchen einen klaren Siegeswillen, Leidenschaft und den Mut, neue Dinge auszuprobieren." Eine erste Gelegenheit dafür bietet sich gegen Italien in den Testspielen in Novara am Donnerstag (20 Uhr) und in Mailand am Freitag (17 Uhr/beide discovery+).