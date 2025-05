Nations-League-Vorbereitung: DVV-Frauen verlieren erneut

Die deutschen Volleyballerinnen haben auch im zweiten Spiel des Vorbereitungsturniers zur Nations League eine Niederlage hinnehmen müssen. In einer umkämpften Partie verlor das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli am Samstag in Modena gegen die Niederlande knapp 2:3 (25:23, 22:25, 25:17, 16:25, 11:15). Bereits am Vortag war die DVV-Auswahl dem Olympia-Vierten aus der Türkei mit 1:3 unterlegen, am Sonntag (17.00/discovery+) wartet mit dem Weltranglistenersten Italien ein weiterer Härtetest.