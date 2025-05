Volleyball: Deutschland schlägt Olympiasieger Italien

Die deutschen Volleyballerinnen haben im WM-Jahr ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft des neuen Bundestrainers Giulio Bregoli setzte sich am Freitag in Mailand überraschend gegen Olympiasieger Italien mit 3:1 (25:21, 26:24, 22:25, 25:21) durch. Im ersten Spiel des Testspiel-Doppelpacks am Vortag hatte die DVV-Auswahl noch mit 1:3 gegen die Nummer eins der Weltrangliste verloren.

Insgesamt werden die deutschen Volleyballerinnen zwölf Spiele in sechs Wochen in Brasilien, Serbien und den USA absolvieren. Vor der WM in Thailand (22. August bis 7. September) stehen dann außerdem noch zwei EM-Qualifikationsspiele im August an.