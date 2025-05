Volleyball: Deutschland verliert bei Olympiasieger Italien

SID 08.05.2025 • 23:06 Uhr Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einer Niederlage in Italien in das WM-Jahr gestartet. Bereits am Freitag stehen sich beide Teams wieder gegenüber.

Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einer Niederlage in das WM-Jahr gestartet. Die Mannschaft des neuen Bundestrainers Giulio Bregoli unterlag am Donnerstag in Novara bei Olympiasieger Italien mit 1:3 (18:25, 25:20, 17:25, 21:25). Bereits am Freitag (17.00 Uhr/discovery+) steht in Mailand der zweite Teil des Länderspiel-Doppelpacks auf dem Programm.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auf die deutsche Mannschaft wartet ein Jahr voller Highlights. Als erste Standortbestimmung dient die Volleyball Nations League (VNL), die am 4. Juni startet. Für die VNL benannte Bregoli einen 30-köpfigen Kader, pro Turnierwoche sollen davon 14 Spielerinnen zum Einsatz kommen. Zum Aufgebot gehört neben erfahrenen Nationalspielerinnen wie Anna Pogany, Pia Kästner oder Camilla Weitzel auch Leana Grozer, Tochter von DVV-Star Georg Grozer.