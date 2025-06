Volleyball-Star mit kuriosem WM-Plan

Krick will im Nationalteam weiterhin angreifen

Ganz anders sieht es mit dem Nationalteam aus. Dort will Krick weiterhin angreifen. „Mir macht das so viel Spaß, mit der Nationalmannschaft zu spielen“, sagte der 2,13-Meter-Hüne, dem alleine auf der Plattform TikTok 5,5 Millionen Userinnen und User folgen.

Im nacholympischen Jahr wartet mit der Weltmeisterschaft im September auf den Philippinen das nächste große Ziel. Zuvor will das DVV-Team für das Saisonhighlight Schwung in der Volleyball Nations League (VNL) aufnehmen.

Der Wettbewerb führt die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski in der über drei Wochen verteilten Vorrunde nach Kanada, Serbien und Japan. In der Nacht zu Donnerstag (2.00 Uhr MESZ) startet das deutsche Team gegen Kanada. Weitere Gegner sind unter anderem Italien, Bulgarien und erneut Frankreich.

Krick muss auf Einsatz bei der Nations League warten

Krick steht zwar auf der Longlist von Winiarski, wird aber in der ersten Turnierwoche in Kanada noch nicht zum Einsatz kommen. Sein Vertrauen in seine Mannschaftskollegen ist dennoch groß: „Ich traue dem Team sehr viel zu. Wir haben viele junge Spieler, die ein Top-Niveau haben.“

Winiarski selbst blickt etwas zurückhaltender auf die kommenden Wochen. Er glaube nicht, dass man Platz acht in der Weltrangliste verteidigen könne: „Es wird dieses Jahr sehr schwer. Alle Teams sind leistungsmäßig sehr eng beieinander. Vor uns stehen viele starke Mannschaften. Das Ziel wird sein, so weit oben wie möglich zu bleiben.“ Um dann mit Selbstvertrauen in die WM starten zu können, wo in der Vorrunde Slowenien, Bulgarien und Chile warten.