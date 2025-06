Deutsche Volleyballer schlagen auch Iran

Die deutschen Volleyballer feiern ihren zweiten Sieg in Folge. Damit geht es langsam aufwärts in der Tabelle.

Die deutschen Volleyballer feiern ihren zweiten Sieg in Folge. Damit geht es langsam aufwärts in der Tabelle.

Deutschlands Volleyballer kommen in der Nations League immer besser in Fahrt. In Belgrad setzte sich das Team von Bundestrainer Michal Winiarski mit 3:1 (25:22, 23:25, 26:24, 25:22) gegen Iran durch. Für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) ist es erst der dritte Sieg im siebten Spiel des Turniers, aber der zweite in Folge.