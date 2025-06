Deutsche Volleyballer schlagen den Olympiasieger

Viertes Spiel, erster Sieg - und das gegen den Olympiasieger: Deutschlands Volleyballer haben in der Nations League zum Ende der ersten Phase das ersehnte Erfolgserlebnis gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski besiegte nach drei Fünfsatzniederlagen am Sonntag im kanadischen Québec die französische Auswahl mit 3:1 (23:25, 25:19, 29:27, 29:27), verbesserte sich in der 18er-Liga auf einen Mittelfeldplatz - und nahm zumindest eine „Revanche light“ an den Franzosen, die sich im Olympia-Viertelfinale gegen die DVV-Auswahl durchgesetzt hatten.