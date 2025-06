Deutsche Volleyballerinnen gegen Polen chancenlos

Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli verliert in der Nations League in Belgrad 0:3.

Nach zwei Siegen binnen 24 Stunden haben die deutschen Volleyballerinnen in der Nations League einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli verlor am Freitag in Belgrad gegen Polen chancenlos mit 0:3 (16:25, 16:25, 20:25). Zuvor hatte es ein 3:2 gegen Frankreich sowie ein überraschendes mit 3:1 gegen Gastgeber und Weltmeister Serbien gegeben.