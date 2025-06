Deutsche Volleyballerinnen schlagen Weltmeister Serbien

Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli siegt in der Nations League in Belgrad 3:1.

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League den zweiten Sieg binnen 24 Stunden gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli setzte sich in Belgrad am Donnerstag überraschend mit 3:1 (25:20, 23:25, 25:17, 25:23) gegen Gastgeber und Weltmeister Serbien durch.