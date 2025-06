Deutschland startet mit Pleite in Volleyball-Nations-League

Deutschlands Volleyballer sind mit einer knappen Niederlage in die Nations League gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski musste sich in Quebec Gastgeber Kanada mit 2:3 (25:23, 19:25, 25:21, 23:25, 11:15) geschlagen geben. Außenangreifer Eric Röhrs war mit 19 Punkten bester Scorer der DVV-Auswahl.

Winiarski nutzt die erste Woche der Nations League in Kanada auch, um den Umbruch in der Nationalmannschaft voranzutreiben. "Das Ziel ist es, so viel wie möglich zu gewinnen – und dabei junge Spieler zu entwickeln, ihnen internationale Erfahrung zu geben und potenzielle Leistungsträger für den nächsten Olympiazyklus zu finden", sagte der 41-Jährige vor dem Start: "Wir müssen viel arbeiten – individuell mit den Spielern, aber auch als Team am System und an unserem gemeinsamen Verständnis auf dem Feld".