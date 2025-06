„Großartige Mannschaft“: Bregoli zuversichtlich vor VNL-Start

In der Nacht zu Donnerstag (2 Uhr MESZ) startet die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in Rio de Janeiro gegen Südkorea. Bis Sonntag folgen an der Copacabana im Rahmen der ersten VNL-Station noch weitere Spiele gegen Olympiasieger Italien, Gastgeber Brasilien und Tschechien, im Anschluss geht es weiter nach Belgrad (18. bis 22. Juni) und Arlington/Texas (9. bis 13. Juli). Die Finals, für die sich die acht besten Mannschaften der Hauptrunde qualifizieren, steigen dann im polnischen Lodz (23. bis 27. Juli).