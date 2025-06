Nations League: Deutsche Volleyballer mit drittem Sieg in Folge

Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League den dritten Sieg in Folge gefeiert. In Belgrad setzte sich das Team von Bundestrainer Michal Winiarski gegen Gastgeber Serbien mit 3:1 (25:20, 25:21, 23:25, 25:17) durch. Für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) war es der vierte Sieg im achten Spiel der Nationenliga.