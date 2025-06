VNL: Volleyballerinnen siegen gegen Tschechien

Deutschland wackelt im dritten Satz nur kurz und holt seinen zweiten Sieg in Brasilien.

Deutschland wackelt im dritten Satz nur kurz und holt seinen zweiten Sieg in Brasilien.

Die deutschen Volleyballerinnen haben die erste Runde der Volleyball Nations League mit einem Sieg beendet. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli zeigte im abschließenden Spiel in Rio de Janeiro eine reife Leistung und setzte sich gegen Tschechien souverän mit 3:1 (25:22, 25:18, 22:25, 25:23) durch. Topscorerin der Partie war Kapitänin Camilla Weitzel mit 15 Punkten.

Nach dem vierten und letzten Spiel in Brasilien kann die DVV-Auswahl ein durchaus positives Fazit ziehen: Neben dem Sieg gegen die Tschechinnen, die in der Weltrangliste auf Platz 13 nur einen Rang hinter Deutschland liegen, gelang auch ein deutlicher Triumph über Südkorea (3:0). Gegen die auf Nummer eins und zwei der Welt gelisteten Teams aus Italien und Brasilien erfolgte die knappe Niederlage in beiden Spielen erst im Tiebreak.